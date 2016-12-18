Love jandarma oldu

18 Aralık 2016 Pazar 19:04
DÜN Kayseri'de meydana gelen terör saldırısından dolayı seremoniye asker ve polis üniformaları ile çıkan futbolcular, teröre ortak tepki gösterdiler. Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı Vagner Love da jandarma üniforması giyerek teröre tepki gösterirken, oyuncunun jandaröa üniformalı hali oldukça dikkat çekti.
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Son Güncelleme: 18.12.2016 23:41