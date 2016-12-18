Love jandarma oldu

Aytemiz Alanyaspor ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan mücadeleye, Turuncu-Yeşilli oyuncular Jandarma, Yeşil-Siyahlı oyuncular da polis üniforması ile çıktılar

DÜN Kayseri'de meydana gelen terör saldırısından dolayı seremoniye asker ve polis üniformaları ile çıkan futbolcular, teröre ortak tepki gösterdiler. Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı Vagner Love da jandarma üniforması giyerek teröre tepki gösterirken, oyuncunun jandaröa üniformalı hali oldukça dikkat çekti.

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