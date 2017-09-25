Love ilk peşinde

OYUN anlayışı ve ciddi yapısıyla takıma ağabeylik de yapan yıldız oyuncu, attığı goller kadar takıma yaptığı katkı ile de kendisine güvenenlerin yüzünü kara çıkarmıyor. Dün akşam yapılan antrenmanda yine hırslı ve keyifli olan Vagner Love "Gençlerbirliği maçında da gollerime devam ederek bu sezon Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda ilk golümü atmak istiyorum" dedi.
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