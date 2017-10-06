Love fazladan antrenman yapıyor

BU sezon ligde oynadığı 7 maçta 7 gol ve 2 asistle oynayan sambacı, izinli olduğu günlerde bile ekstra idman yapıyor. Kleopatra Plajı'na inerek kumda 1 saate yakın idman yaparak kondisyon depolayan Brezilyalı oyuncu, performansını bireysel performans antrenörü ve kumda yaptığı kondisyon idmanlarına borçlu olduğunu söylüyor.
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