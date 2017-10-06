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Love fazladan antrenman yapıyor

Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Vagner Love, attığı ve attırdığı gollerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor

Love fazladan antrenman yapıyor

Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Vagner Love, attığı ve attırdığı gollerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor

06 Ekim 2017 Cuma 23:08
Love fazladan antrenman yapıyor
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BU sezon ligde oynadığı 7 maçta 7 gol ve 2 asistle oynayan sambacı, izinli olduğu günlerde bile ekstra idman yapıyor. Kleopatra Plajı'na inerek kumda 1 saate yakın idman yaparak kondisyon depolayan Brezilyalı oyuncu, performansını bireysel performans antrenörü ve kumda yaptığı kondisyon idmanlarına borçlu olduğunu söylüyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporLoveVagner Love
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