Love fazladan antrenman yapıyor

BU sezon ligde oynadığı 7 maçta 7 gol ve 2 asistle oynayan sambacı, izinli olduğu günlerde bile ekstra idman yapıyor. Kleopatra Plajı'na inerek kumda 1 saate yakın idman yaparak kondisyon depolayan Brezilyalı oyuncu, performansını bireysel performans antrenörü ve kumda yaptığı kondisyon idmanlarına borçlu olduğunu söylüyor.

