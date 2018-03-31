Love eski takımına karşı

GEÇEN sezon başında Alanyaspor'a transfer olan Brezilyalı oyuncu, ilk yılında ligdeki maçlarda fileleri 23 kez havalandırarak gol kralı olmuştu. Bu sezonun ilk yarısında Alanyaspor formasıyla 10 gol kaydeden Vagner Love , siyah beyazlı ekipte ise 2 lig golüne imza attı.

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