Love boş geçmez

TURUNCU yeşilli taraftarların çok sevdiği Brezilyalı yıldız son iki Süper Lig maçında skor üretemedi ve 7 golde kalarak Gomis ve Jahovic'in gerisinde kaldı. Cumartesi günü Beşiktaş karşısında taraftarların da desteği ile gollerini sürdürmek isten Love, krallık yarışında zirveden uzak kalmak istemiyor.