Love boş geçmez

TURUNCU yeşilli taraftarların çok sevdiği Brezilyalı yıldız son iki Süper Lig maçında skor üretemedi ve 7 golde kalarak Gomis ve Jahovic'in gerisinde kaldı. Cumartesi günü Beşiktaş karşısında taraftarların da desteği ile gollerini sürdürmek isten Love, krallık yarışında zirveden uzak kalmak istemiyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.