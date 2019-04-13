Loris Karius: Ligin en güçlü takımını yendik!

BEŞİKTAŞ'IN konuğu Medipol Başakşehir’i 1-0 geri düştükten sonra 2-1 yendiği ve zirvede dengeleri yeniden değiştirdiği maçın ardından Beşiktaş adına gecenin iyilerinden kaleci Loris Karius açıklamalarda bulundu. Karius, “Başakşehir çok az gol yiyen, ligin en güçlü takımı. Onları yenebileceğimizi herkese gösterdik” dedi.

Maçla birlikte gecenin yıldızı Atiba hakkında da yorum yapan Karius, “Çok zor bir maç oynadık gerçekten. Çok yüksek standartta oynadık. Karşımızda çok iyi bir takım olduğunu kabul etmek lazım. İlk yarıda sorunlar yaşadık ama ilk yarı sonunda ve ikinci yarıda oyunu kontrol ederek istediğimiz sonucu aldık. Atiba ile takım arkadaşı olduğum için onunla oynadığım için çok mutluyum. Bugün de çok koştu, çok yoruldu” diye konuştu.