Lopez iddiası

PORTEKİZLİ sağ beki kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilen turuncu yeşilli yönetimin, sözleşmesi sona eren Cenk Ahmet Alkılıç'ın yerine bu oyuncuyu düşündüğü belirtildi. Bu sezon Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 5, Avrupa Lig'inde 4 ve Süper Kupa'da olmak üzere geçen sezon Akhisar formasıyla toplam 31 maçta forma giyen Lopes'in 1 gol ve 1 asisti bulunuyor. 32 yaşındaki tecrübeli sağ bek, daha önce Benfica, Porto, Sporting, Braga, Olimpik Lion, Granada, Rio Ave ve Real Betis gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giydi.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 00:56