lk transferi böyle duyurdular! 3 milyon euroya bitti

Sırp basını gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin, Benficalı futbolcu Fejsa ile 3 yıllık bir anlaşma yaptığını belirtti

lk transferi böyle duyurdular! 3 milyon euroya bitti
banner404

SIRP basını önümüzdeki hafta Fejsa'nın Fenerbahçe'ye transferinin resmiyet kazanacağını yazdı ve yıldız futbolcunun Benfica'dan kesin olarak ayrılacağını duyurdu.
Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Fejsa ile anlaştığını duyuran Sırp basını, 30 yaşındaki futbolcunun 6 yıl sonra Benfica'ya veda ettiğini yazdı. MozzartSport; Fejsa'nın Fenerbahçe ile 3 yıllığına karlı bir anlaşma yaptığını da belirtti.
BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO
Fejsa, teknik heyetle görüşerek daha fazla oynamak istediği bir kulübe gitmek istediğini, bu nedenle F.Bahçe'nin teklifini kabul ettiğini söyledi. Öte yandan F.Bahçe'nin Fejsa için Benfica'ya 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. 30 yaşındaki ön libero, sert futbolu ve savunma yönüyle ön plana çıkıyor. Kanarya'da mukavelesi bitecek çok sayıda oyuncu olduğu için her bölgeye takviye yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 13:24
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kamu-özel sektör iş birliğinden 242 proje, 140...
Kamu-özel sektör iş birliğinden 242 proje, 140...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472