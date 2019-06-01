SIRP basını önümüzdeki hafta Fejsa'nın Fenerbahçe'ye transferinin resmiyet kazanacağını yazdı ve yıldız futbolcunun Benfica'dan kesin olarak ayrılacağını duyurdu.
Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Fejsa ile anlaştığını duyuran Sırp basını, 30 yaşındaki futbolcunun 6 yıl sonra Benfica'ya veda ettiğini yazdı. MozzartSport; Fejsa'nın Fenerbahçe ile 3 yıllığına karlı bir anlaşma yaptığını da belirtti.
BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO
Fejsa, teknik heyetle görüşerek daha fazla oynamak istediği bir kulübe gitmek istediğini, bu nedenle F.Bahçe'nin teklifini kabul ettiğini söyledi. Öte yandan F.Bahçe'nin Fejsa için Benfica'ya 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. 30 yaşındaki ön libero, sert futbolu ve savunma yönüyle ön plana çıkıyor. Kanarya'da mukavelesi bitecek çok sayıda oyuncu olduğu için her bölgeye takviye yapılacak.
lk transferi böyle duyurdular! 3 milyon euroya bitti
Sırp basını gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin, Benficalı futbolcu Fejsa ile 3 yıllık bir anlaşma yaptığını belirtti
SIRP basını önümüzdeki hafta Fejsa'nın Fenerbahçe'ye transferinin resmiyet kazanacağını yazdı ve yıldız futbolcunun Benfica'dan kesin olarak ayrılacağını duyurdu.