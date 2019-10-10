Liverpool'dan Loris Karius açıklaması!

BEŞİKTAŞ'TA sergilediği performansla en çok tartışılan isimlerin başında gelen Loris Karius hakkında Liverpool'un kaleci antrenörü John Achterberg'den gündem yaratacak bir açıklama geldi. Ada'da yayım yapan Liverpool ECHO gazetesiyle bir söyleşi gerçekleştiren 46 yaşındaki Hollandalı antrenör, Siyah Beyazlı eldiveni yakından takip ettiğini söyledi. "Başka takımlara kiralık olarak gönderdiğimiz kalecileri yakından takip ediyorum." diyen Achterberg, "Dolayısıyla Loris Karius ve Kamil Grabara'yı hep izlediğimden emin olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Karius, hâlâ bizim kalecimiz." ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki eldivenin Beşiktaş'la olan kiralık kontratı sezon sonunda bitiyor.