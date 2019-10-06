Liverpool 59 yıllık rekorun peşinde

GEÇEN sezon 97 puan toplayarak Real Madrid'e (2009-2010) ait Avrupa'nın 5 büyük liginin tarihinde en fazla puan toplayan lig ikincisi rekorunu kıran Liverpool, gözünü yeni bir rekora dikti.



1989-1990 sezonundan bu yana İngiltere liginde şampiyonluğa hasret kalan Liverpool, bir puan farkla Manchester City'ye kaptırdığı şampiyonluk sonrası bu sezona hızlı bir giriş yaptı.



UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının son sahibi Merseyside ekibi, İngiltere Premier Lig'deki 8 maçından da 3 puanla ayrıldı.



Mane, Salah ve Firmino'dan oluşan hücum hattının katkısıyla 20 gol atan, Van Dijk önderliğindeki savunmasıyla da kalesinde 6 gole izin veren Liverpool, Tottenham'ın İngiltere ligi rekoruna doğru ilerliyor.



İngiltere ligi rekorunu, 1960-1961 sezonuna 11 galibiyetle başlayan Tottenham elinde tutuyor. 42 haftalık sezonu şampiyon tamamlayan Bill Nicholson yönetimindeki Londra temsilcisi, 12. haftadaki Manchester City beraberliğine kadar puan kaybetmedi.