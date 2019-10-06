Liverpool 59 yıllık rekorun peşinde
İngiltere Premier Lig'in ilk 8 haftasını kayıpsız geçen Liverpool'un, 59 yıldır kırılamayan İngiltere rekorunu yakalamasına 3 galibiyet kaldı
GEÇEN sezon 97 puan toplayarak Real Madrid'e (2009-2010) ait Avrupa'nın 5 büyük liginin tarihinde en fazla puan toplayan lig ikincisi rekorunu kıran Liverpool, gözünü yeni bir rekora dikti.
1989-1990 sezonundan bu yana İngiltere liginde şampiyonluğa hasret kalan Liverpool, bir puan farkla Manchester City'ye kaptırdığı şampiyonluk sonrası bu sezona hızlı bir giriş yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının son sahibi Merseyside ekibi, İngiltere Premier Lig'deki 8 maçından da 3 puanla ayrıldı.
Mane, Salah ve Firmino'dan oluşan hücum hattının katkısıyla 20 gol atan, Van Dijk önderliğindeki savunmasıyla da kalesinde 6 gole izin veren Liverpool, Tottenham'ın İngiltere ligi rekoruna doğru ilerliyor.
İngiltere ligi rekorunu, 1960-1961 sezonuna 11 galibiyetle başlayan Tottenham elinde tutuyor. 42 haftalık sezonu şampiyon tamamlayan Bill Nicholson yönetimindeki Londra temsilcisi, 12. haftadaki Manchester City beraberliğine kadar puan kaybetmedi.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
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|8
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|7
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|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Balıkesirspor
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|13
|2. Akhisar Bld.Spor
|7
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|12
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|7
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|12
|6. Ümraniye
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|11
|7. Hatayspor
|6
|11
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|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
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|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
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|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
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|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|8
|14
|4. Crystal Palace
|8
|14
|5. Burnley
|8
|12
|6. Arsenal
|7
|12
|7. West Ham
|8
|12
|8. Tottenham
|8
|11
|9. Chelsea
|7
|11
|10. Bournemouth
|7
|11
|11. M. United
|7
|9
|12. Sheffield United
|8
|9
|13. Brighton
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. Wolverhampton
|7
|7
|16. Southampton
|7
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Eibar
|8
|9
|13. Real Valladolid
|7
|9
|14. Real Betis
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|8
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|8
|2