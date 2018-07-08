Litvanyalı iş kadını yönetimde

ANTALYA Süper Amatör Lig'deki (SAL) temsilcilerimizden Demir Asansör Payallarspor, yeni sezon takımını ve yönetim kurulunu oluşturmayı sürdürüyor. 14 Temmuz'da yapılacak olan kongre öncesi Mustafa Özkan önderliğinde çalışmalara devam eden ekipte yönetim kuruluna yeni bir isim katıldı. Alanya Litvanyalılar Derneği Başkanı Litvanyalı Ruta Danileviciute, Payallarspor yönetim kuruluna katıldı. Daha önceki dönemlerde kulübe maddi ve manevi bir çok destekte bulunan Danileviciute, bundan sonra yönetim kurulunda çalışmalarını sürdürecek. Daha önce Fatma Özkan'ı yönetime alarak kulübe kadın bir yönetici dahil ettiklerini belirten Mustafa Özkan "Artık iki bayan yöneticimiz aramızda. Bize bir çok desteği olan Ruta Danileviciute aramızda katıldı ve daha da güçlendik. Kendisi Payallarspor için Litvanya ile Türkiye arasında köprü görevi yapacağını söyledi. Yönetim kurulu olarak kendisine hoşgeldin diyoruz" dedi.