Liselilerden alanyaspor’a yoğun ilgi

SPOR Toto Süper Lig’deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ve Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak projesi ‘Alanyaspor’um Okulumda’ tüm hızıyla devam ediyor. Alanyaspor’un lisanslı ürünlerinin satıldığı bir otobüsün, gidilen okulda lisanslı ürün satışı yapması ve takımın bazı oyuncularının taraftar öğrencilerle kaynaşmasını kapsayan projede bu seferki durak, Alanya’nın en başarılı okullarından biri olan Hasan Çolak Anadolu Lisesi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Hasan Çolak Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Ateş, Barbaros Azakoğlu Ortaokulu Müdürü Yusuf Yılmaz, Teknik Direktör Mesut Bakkal, kulübün yönetim kurulu üyeleri, Alanyasporlu futbolcular ve çok sayıda öğrenci, proje için okulda hazır bulundu.

‘ALANYA’NIN GURURU ALANYASPOR’

Hasan Çolak Anadolu Lisesi Müdürü Ateş, yaptığı konuşmada “Alanyaspor, Alanya’mızın gururu ve Alanya’mızın dünyaya tanıtımının en büyük ayağıdır. Bu projeyi yürürlüğe koyan İlçe Milli Eğitim Müdürü’müze, Alanyaspor’umuza ve Barbaros Azakoğlu Ortaokulu Müdürü’müze teşekkür ediyorum.” dedi.

‘GERÇEK TARAFTAR OLUN’

Barbaros Azakoğlu Ortaokulu Müdürü Yılmaz ise “Bugün, projemizin 13. durağındayız. Sahada 80-90 metre uzaktan izlediğiniz futbolcular, şu an size 3 metre mesafedeler. Bu an sizin için ölümsüz bir an.” dedi. Yılmaz, projenin 23 Nisan 2023 tarihinde sona ereceğini belirterek, bu projeyi gerçekleştirme amaçlarını şöyle açıkladı: “Ben uzun yıllar profesyonel liglerde hakemlik yaptım. Biz sahadayken kulağımıza küfürler geldi, kafamıza pet şişeler geldi, misafir takım oyuncuları darp edildi. İlkokuldan, liseden başlayarak gerçek taraftarlığı size öğretmek için buradayız. Sahaya atmış olduğumuz bir pet şişe, kulübümüze 10-20 bin lira ceza kesilmesine neden oluyor. Yenmenin ve yenilmenin doğal sonuçlar olduğunu öğretmek için buradayız.”

‘SÜPER LİG’DE KALMALIYIZ’

Alanyaspor’a sahip çıkmanın, tüm Alanyalıların boynunun borcu olduğunu söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdür Er, “Alanyaspor’umuzun Süper Lig’de kalıcı olması hepimizin en büyük temennisi. Alanyaspor’a yakışan ve her zaman onun yanında olan bir seyirci kadrosu oluşturmak istiyoruz.” diye konuştu.

‘HİÇBİR MADDİ DESTEK ALMIYORUZ’

Kulüp Başkanı Çavuşoğlu, “Hasan Çolak Anadolu Lisesi, üniversiteye en çok öğrenci gönderen, benim oğlum ve yeğenlerimin de okuduğu en başarılı okullardan biri. Fakat Alanyaspor ürünlerini de en az alan okul.” diyerek öğrencilere espri yaptı. Hemen her lig kademesinde Alanyaspor’da görev aldığını belirten Çavuşoğlu, “Yönetici arkadaşlarımızla birlikte Süper Lig’e kadar geldik, ama burada kalmak önemli. Şehirden, taraftarınki haricinde hiçbir maddi destek almıyoruz. Belki gönlünüzde başka takımlar vardır, ama bunların hiçbiri başkanıyla, teknik direktörüyle ve oyuncularıyla sizin ayağınıza gelmez, sizinle muhatap olmaz. Ama şehrinizin takımı sizin yanınızda.” deyip öğrencileri takıma destek olmaya çağırdı.