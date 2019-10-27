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Lionel Messi hayran olduğu forveti açıkladı!

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, gördüğü en iyi golcüyü açıkladı. Arjantinli oyuncu, Ronaldo Nazario'dan daha iyi bir forvet izlemediğini söyledi

SPOR 27.10.2019, 14:32
Lionel Messi hayran olduğu forveti açıkladı!
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İSPANYA La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, en beğendiği golcüyü açıkladı.

TyC Sports'a özel bir röportaj veren yetenekli oyuncu, Ronaldo Nazario gibi bir forvet görmediğini söyledi ve Brezilyalı ismi yere göğe sığdıramadı.

Lionel Messi, Ronaldo Nazario hakkında, "O gerçek bir fenomendi. İzlediğim tüm forvet oyuncuları arasında en iyisi kesinlikle o. İnanılmaz bir golcüydü" ifadelerini kullandı.

RONALDINHO HAYRANLIĞI

Ronaldinho'ya olan hayranlığını sık sık dile getiren Lionel Messi, Brezilyalı efsaneye bu röportajında da yer verdi.

Messi, "16-17 yaşlarındayken Ronaldinho bana çok yardımcı oldu. O yaşta soyunma odasına girdiğimde o efsanelerle karşılaşmak inanılmaz bir duygudu. Ronaldinho bana rehber oldu, rahat hissetmemi sağladı. Sahaya çıktığım her an bir gözümle onu arıyordum ama birlikte çok fazla oynayamadık. Onunla daha fazla oynayabilmiş olmayı isterdim." dedi.

#Barcelona
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