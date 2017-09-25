Lionel Carole ile G.Saray taraftarının ilginç konuşması

GALATASARAY'IN Sevilla’ya kiraladığı Lionel Carole, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı bir taraftara cevap verdi ve ilginç bir diyalog oluştu.
Lionel Carole, Sevilla’nın Atletico Madrid’e mağlup olduğu maçla ilgili olarak üzgün olduğunu sosyal medya hesabından açıklarken, bu tweet’in altına Galatasaraylı taraftar cevap verdi. Daha sonra ise ilginç paylaşımlar geldi.
İşte Lionel Carole ve Galatasaraylı taraftarın paylaşımları…
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