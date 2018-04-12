Ligin dibi kaynayan kazan

SPOR Toto Süper Lig'de yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan Aytemiz Alanyaspor, mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Takım halinde yapılan koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kısa pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yaptılar. Oyuncuları ile birebir ilgilenen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, sık sık uyarılar yaptı. Aytemiz Alanyaspor, bugün saat 10.30'da yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra havayoluyla Malatya'ya giderek kampa girecek.

MALATYA RAHAT ÇIKACAK

Öte yandan, ligde bu hafta zirveyi ve dibi karıştıracak maçlar oynanacak. Ligde yaşamaya çalışan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ise bu cendereden çıkmak için Malatya deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla gidecek. Bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi alan turuncu yeşilliler, galibiyet sayısını 5'e çıkartarak 34 puana yükselmek istiyor. Konum itibariyle ateş hattından uzak duran Malatyaspor'un rahat çıkacağı maçta temsilcimiz Alanyaspor, son haftalardaki güzel futbolunu 3 puanla süsleme peşinde olacak.

KAZANAN BİZ OLALIM

Ligde 14. basamaktaki Alanyaspor'u takip eden takımlardan 30 puanlı Gençlerbirliği, bu hafta UEFA Avrupa Ligi bileti kapmanın peşinde olan ve puan kaybına tahammülü kalmayan zorlu Kayserispor deplasmanına gidecek. Atiker Konyaspor ise son haftaların formda ekibi Antalyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor bu maçı da kazanarak ateş hattından iyice uzaklaşmanın planlarını yapıyor. Ligde 28 puanla 17. sırada bulunan Osmanlıspor ise formda Trabzonspor'u konuk edecek. Şampiyonluk biletini kaçıran ancak UEFA şansını kaybetmek istemeyen Trabzonspor, kaynayan kazandan çıkmak isteyen Ankara temsilcisine şans tanımayacak gibi görünüyor.