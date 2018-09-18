'Lige katılamayabiliriz'

LİSANS ve futbolcu peşinatları için ödeme sıkıntısı yaşayan Payallarspor'da şok gelişmeler yaşanıyor. Pazar günü Kınık deplasmına gidecek takımda hala lisansların çıkarılamaması ve ödeme yapılamaması, kritik maç öncesi camiada sıkıntı yaratıyor. Payallarspor Başkanı Mustafa Özkan, "Evet bazı sıkıntılar var. Söz verenlerin ödemelerini yerine getirmemesi neticesinde çok güzel bir kadro kurmamıza rağmen maalesef lige katılamama ile karşı karşıya bir durumdayız. Genç bir kadro kurarak lige girmeye çalışıyoruz ama sıkıntılar maalesef büyük. Önümüzdeki günler neyi gösterecek bilemiyorum" dedi. 2015 yılında kurulan Payallarspor, önce 2. Amatör Küme'de, ardından 1. Amatör Küme'de üst üste şampiyonluklar yaşadı. Geçtiğimiz yıl yükseldiği Süper Amatör Küme'de de başarılı bir sezon geçiren sarı siyahlı ekip, Payallar'ın adını Akdeniz bölgesine tanıttı. Payallar halkından ve zengin iş adamlarından aynı ölçüde destek alamadıklarını belirten başkan Özkan, "Kulüp lige girememe ile karşı karşıya kaldı. Özellikle Payallar hal esnafından ve zengin iş adamlarından destek bekleyen Payallarspor yönetimi hayal kırıklığına uğramıştır. Bekleyip göreceğiz ama benim tek başıma bu kadar bütçeyi bulmam imkansız, yapacak bir şey de kalmadı" ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 23:28