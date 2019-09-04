'Liderlik güzel duygu'

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor, ligde oynanan 3 maçta 9 puan alarak liderlik koltuğuna oturdu. Ligin ilk maçı Kayseri deplasmanından 86. dakikada Papis Cisse’nin golüyle galip ayrılan turuncu yeşilliler, 2. haftada evinde Kasımpaşa’yı 4-1’lik farklı skorla mağlup ederken, deplasmanda oynadığı Yeni Malatyaspor’u ise 3-2’lik skorla yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig’de lider konumuna geldi.Gazetecilere açıklama yapan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'de 4 sezondur mücadele ettiklerini aktardı. Lig sıralamasından lider konumda olduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Güzel bir şey ama çok abartılacak veya büyütecek bir şey yok. Daha 3 maç oynadık ve geride 31 maç var. İlk 3 haftaya iyi başlamak, ki geçen yıl ilk 3 hafta mağlup başlamıştık. Bu kez 3 maçta galip geldik. İyi başlamanın elbette avantajları oluyor. Lider olmak da daha güzel bir şey, burada taraftarlarımızın da mutlu olması önemli. Yönetimsel olarak baktığımızda daha önümüzde çok maçların olduğunu 9 puanımızın olduğunu görüyoruz. Takımlar için sezon başı, inişli çıkışlı grafik olacaktır. Bazı takımlar iyi bazıları da kötü başladı ama kötü başlayanlar için kötü gidecek diye bir şey yok. Bugüne baktığımızda da milli maç arasına lider girmemiz bizim için güzel bir duygu" dedi.



"BARİ 15 DAKİKA AYIRSINLAR"

Alanyaspor’un bu başarısının TV'lerde fazla yer almadığına değinen başkan Hasan Çavuşoğlu, "Büyük takımların milyonlarca taraftarları var. Reytingleri var. Biz buna saygı duyuyoruz ama şunu da söylüyoruz. 2-3 saat program yapıyorsan büyük takıma, o günkü takıma da 10-15 dakika ayırın. Bizim gibi takımlarda güzel bir başarısı varsa, büyük takımı yendiyse bahsedilmesi gayet güzel olur, maalesef bu da çok fazla olmuyor" diye konuştu.



"TRANSFERİ HIZLI YAPTIK"

Turuncu yeşilli takıma bu sezon yapılan transferleri de değerlendiren Çavuşoğlu, "Özellikle mevkiler belli, giden oyunların yerine gelenler mutlaka olacak. Biz de eksik mevkiler belliydi. Yedek kulübesi zayıf görünüyordu. Alacağımız transferlerin nereden olacağı belliydi. Sezon kampı başlamadan kilit noktalara hızlı bir şekilde transferleri yaptık. Daha sonra alternatif ve genç kadrodan transferler oldu" dedi.



"ŞEHİR SAHİP ÇIKMALI"

Alanyaspor, kendi sahasında oynadığı karşılaşmada seyirci azlığına da dikkat çeken Çavuşoğlu, "Devamlı gelen taraftar grubumuz var. Onların desteğini görüyoruz. Bugüne kadar gelen gerçek taraftar belli, onlara teşekkür ediyorum. Şehir olarak sahiplenmesi lazım ama maalesef bunu beceremedik. Ne çalışmalar yaptıysak da insanların içinde olacak. Şehirdeki futbol takımını destekleme duygusunu söylenerek değil insanların kendisini görebilmesi lazım. Maça gitmese de kombine alması lazım. Şu aralar milli maç arası var. Bu aralar herkes Alanyaspor'a bakacak. Alanyaspor ligin zirvesinde ve bu bir tanıtımdır. Düşersin kalkarsın olacak şeyler. Ben Alanya’nın tanıtımına bakıyorum. Şehrin de böyle düşünmesi lazım. Kombine alarak takıma şehre sahip çıkılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.