'Liderliğin devamı önemli'

KULÜPLER Birliği'nde yeni başkan Mehmet Sepil'in yardımcılarından biri olarak göreve getirilen Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, olağanüstü toplantı sonrası gazetecilere konuştu. Kulüpler Birliği'ndeki başkan yardımcılığı görevini kulüp başkanlarını kıramadığı için kabul ettiğini ifade eden Hasan Çavuşoğlu, "Burada devir teslim olarak görevlerde bulunuyoruz. Bizi de ısrarla söylediklerinde, Mehmet Sepil başkanı ve buradaki tüm kulüp başkanlarını da kırmak doğru olmazdı. Bize de Kulüpler Birliği Başkanlığı için birçok kulüp başkanı söyledi ama bugün baktığımız zaman 10 kulübümüzün başkanı İstanbul'da oturuyor. Tabii ki İstanbul'da oturan bir kulüp başkanımızın burada olması her zaman önemli. Biz Alanya'dayız, öyle bir zamanımız da yok ama başkan yardımcılığını kabul ettik" dedi.

'BİR GOL ATAMADIK'

Ligde fena bir durumda olmadıklarını söyleyen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Fena durumda değiliz ama bu liderliğin devamlılığı önemli. Maçlar oynanıyor, bazen kaybediyorsun, bazen alman gereken maçlardan puan alamıyorsun. Başakşehir maçı 5-0 biterdi ama bir tane gol atamadık. Bunlar futbolun içerisinde var. Her takım için geçerli. Ligin daha 10'uncu haftasındayız, geride 24 maç var" şeklinde konuştu.

'KADROYU KORUYACAĞIZ'

Kadrolarını sene sonuna kadar korumak istediklerini belirten Hasan Çavuşoğlu, "Biz hep iyi teknik direktörlerle çalıştık. Bizim takımımız iyi bir takım. Şu anda transferle ilgili bir durum yok. Daha devre arasına 7 maç var. Listemizde isimler var tabii ki. Transfer yapsak da yapmasak da her zaman elimizde bir liste olur. Elimizdeki kadroyu sene sonuna kadar tutmak istiyoruz, eksik bölgelerimiz olursa hocamızla fikir birliğine varıp gerekli transferleri yaparız. Şu anda takımdaki oyunculara gelen bir teklif yok" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ KENDİ İÇİMİZDE'

Süper Lig'de bu sezonki hedeflerini kendi içlerinde koyduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Alanyaspor'un tarihinde 4 şampiyonluğu var, benim görevde bulunduğum süre içerisinde de 3'ünde imzam var. Hiçbir zaman ağzımdan 'Hedefimiz şampiyonluk veya şu noktaya geleceğiz' gibi bir şey çıkmamıştır. Biz kendi içimizde hedefi koyarız, nereye gidebilirsek oraya kadar gideriz" ifadelerini kullandı.