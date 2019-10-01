Liderin saha bakımı tamam

SÜPER Lig lideri Aytemiz Alanyaspor’un maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu, antrenmanlarını yaptığı Zimbitlik Tesisleri, Bölgemiz BAL Ligi temsilcisi Kestelspor’un müsabakalarını gerçekleştirdiği Milli Egemenlik Stadı ve antrenmanlarını yaptığı Milli Egemenlik 2 nolu sahalarının tohum ekimi ve kışlık bakımları, Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldı. Doğu ve Batı bölgelerinde bulunan 15 adet futbol sahasının da ay içerisinde kışlık bakımları tamamlanması planlanıyor. Öte yandan, Süper Amatör Küme maçlarının oynandığı Demirtaş sahası, Milli Egemenlik sahası ve Kestel sahasına tuvalet konteynerleri yerleştirildi. Müsabakaları izlemeye gelen vatandaşlar için hizmet kalitesini arttırmak amacıyla mevcut tuvalet sayıları ise arttırıldı.