Liderin konuğu MAKÜ

BÖLGESEL Amatör Lig'deki gururumuz Kestelspor, ilk yarının son maçında yarın MAKÜ'yü konuk edecek. Ligde geride kalan 12 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 26 puan toplayan ve haftalardır zirvedeki yerini koruyan mavi beyazlılar, geçtiğimiz hafta Akşehirspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak galibiyeti kaçırmıştı. İlk yarının son maçında karşılaşacağı ligin zayıf ekiplerinden MAKÜ'yü mağlup ederek liderliğini perçinlemek isteyen temsilcimiz, mücadelenin hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve yarınki maç saatini beklemeye başlayacak.

'TARAFTARLARIMIZI BEKLİYORUZ'

Kestelspor Başkanı Levent Uğur, ligde zorlu bir ilk yarıyı geride bırakmak üzere olduklarını söyledi. Kısıtlı imkanlara rağmen takımının lider olduğunun altını çizen başkan Uğur, "Ligin son maçında MAKÜ'yü ağırlayacağız. Bu önemli mücadeleyi de kazanarak ilk yarıyı lider kapatmak istiyoruz. İlk kez yer aldığımız bu zorlu ligde oyuncularımız müthiş bir performans göstererek liderliğe kadar yükseldiler. Yarınki maçta da taraftarlarımızın desteği ile kazanmak ve BAL Ligi 7. Grup ikinci yarısına lider olarak başlamak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı yarınki maça bekliyoruz" dedi.