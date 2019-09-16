Lidere selam dur! 3-1

SÜPER Lig'de dördüncü haftanın kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, konuğu Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek dörtte dört yaptı ve 12 puanla kayıpsız liderliğini sürdürdü. Alanyaspor Cisse (2) ve Fernandes'in golleriyle 3 puana uzanırken bu sezon ilk kez mağlup olan Fenerbahçe 7 puanda kaldı. Kanarya'nın tek golü Tolga Ciğerci'den geldi. Karşılaşmada ilk gol Fenerbahçe'den geldi. 39. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rodrigues hücumu sürükledi ve dışarıdaki Kruse'yi gördü. Alman yıldız çok şık bir tek pasla daha müsait durumdaki Tolga'yı gördü ve Tolga Ciğerci düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. Lider Alanyaspor bu gole uzatma dakikalarında cevap verdi. 45+3. dakikada sol kanattan kullanılan uzun taç atışında Altay, Zanka ile çarpıştı ve topu kontrol edemedi. Bakasetas'ın dokunuşuyla topu önünde bulan Cisse tek vuruşla skora dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısının hemen başında Fenerbahçe savunmasından büyük bir hata geldi. Ceza sahasında topla buluşan Jailson uzaklaştırmakta ağır davrandı. Bakasetas'ın baskında topu önünde bulan Cisse boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 2-1. Üstünlüğü ele geçiren ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, 3. golü Fernandes ile buldu. Tolga Ciğerci'nin kaybettiği topta Fernandes araya girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1. Maçın bu dakikasından sonra üstünlüğünü koruyan turuncu yeşilliler, rakibine fırsat vermedi ve maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılmasını bildi. Lider Aytemiz Alanyaspor elde ettiği galibiyetle Süper Lig'de 4'de 4 yaptı ve 12 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Konuk ekip Fenerbahçe ise 7 puanda kaldı.

MAÇ BİTTİ

86' Alanyaspor savunma arkasına sarkan Cisse ile tehlike yaratmak istedi ancak Gustavo çok iyi uzanarak topu kesmeyi başardı. Brezilyalı yıldız pozisyonun ardından kısa bir sakatlık geçirdi ama maça devam ediyor.

84' Fenerbahçe'de Rodrigues oyundan alınırken yerine Mevlüt Erdinç giriyor. Sarı lacivertliler böylelikle üç oyuncu değişikliği hakkını da kullanmış oldu.

82' Fenerbahçe sağ kanattan serbest vuruş kullandı ancak kaleye yönelen top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.

80' Alanyaspor'da sarı kartı da bulunan Ceyhun Gülselam oyundan alınırken yerine eski Fenerbahçeli Salih Uçan giriyor.

78' Muriqi ceza sahası dışından kaleyi düşündü ama soluna iyi uzanan kaleci Marafona topu çelmeyi başardı.

76' Ev sahibi ekip sol kanattan etkili geldi. Son çizgiye inen Djalma topu içeri çevirdi fakat Luiz Gustavo'ya çarpan top kornere gitti.

74' Alanyaspor'da Djalma Campos ufak bir sakatlık yaşadı ancak oyuna devam ediyor.

71' Fenerbahçe'de yapılan değişikliklerin ardından Jailson sağ stoper, Luiz Gustavo sol stoper olarak görev yapıyor.

69' Alanyaspor da oyuncu değişikliği yapıyor. Üçüncü golün sahibi Junior Fernandes oyundan alınırken yerine Yacine Bammou giriyor.

68' Fenerbahçe'de Zanka'da oyundan alınıyor. Kalan dakikalarda genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu görev yapacak.

68' Ersun Yanal ilk değişikliğini yaptı. Deniz Türüç yerine Alper Potuk oyuna giriyor.

66' Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas yerden sert bir vuruş yaptı ancak top kalecinin kucağında kaldı.

65' Djalma Campos'u faulle durduran Nabil Dirar sarı kart gördü.

KALECİ VE DİREK! Alanyaspor ceza sahasında yaşanan karambol sonucu top Muriqi'nin önünde kaldı. Muriqi'nin zor pozisyondaki vuruşunda top önce kaleciye sonra da direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

GOL Fenerbahçe savunmasından bir büyük hata daha geldi. Baskı sonucunda Ozan Tufan topu kaybetti ve sol taraftan ceza sahasına giren Junior Fernandes dar açıdan topu ağlara göndererek skoru 3-1'e getirdi.

52' Alanyaspor yine sağ kanattan tehlike yaratmak istiyor.

49' DIŞARI GİTTİ! Sağ taraftan ceza sahasına giren Muriqi sol ayağıyla uzak köşeye kesme bir vuruş denedi ancak top yandan dışarı gitti.

48' Alanyaspor golden sonra da rakibine ön alanda baskı yapmayı sürdürüyor.

46' Asist Anastasios Bakasetas

46' GOL Papiss Demba Cissé

45' Halis Özkahya'nın düdüğü ile karşılaşmada ikinci yarı başladı.

48' Yunan futbolcu Bakasetas eşitliği sağlayan golde asisti yapan isim oldu.

48' GOL Sol kanattan kullanılan uzun taç atışında Altay topu kontrol edemedi. Bakasetas'ın dokunuşuyla topu önünde bulan Cisse tek vuruşla skora dengeyi getiren golü kaydetti.

45' Alanyaspor rakip ceza sahasında tehlike yarattı. Campos'un sağ kanattan yaptığı ortada Altay topu sektirdi ancak Junior Fernandes kaleyi göremedi ve kaleci Altay tekrardan topu kontrol etmeyi başardı.

45' İlk yarının sonuna üç dakika ilave edildi.

42' SON ANDA ALTAY! Alanyaspor Fernande

39' Asist Max Kruse

39' GOL Sol kanattan ceza sahasına giren Rodrigues hücumu sürükledi ve dışarıdaki Kruse'yi gördü. Alman yıldız çok şık bir tek pasla daha müsait durumdaki Tolga'yı gördü ve Tolga Ciğerci düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

36' Sol kanattan kale sahasına gelen ortada iyi Vedat Muriqi yükseldi ancak Marafona rakibinden önce topu yumruklamayı başardı. Alanyaspor kalecisi pozisyonun ardından kısa bir sakatlık geçirdi ama ayağa kalktı ve oyun devam ediyor.

33' Alanyaspor, Juanfran ile sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Altay'ın yumrukladığı topu Djalma Campos ceza sahası dışından tek vuruşla kaleye göndermek istedi fakat top farklı şekilde dışarı gitti.

30' Maçta ilk yarım saat geride kalırken Fenerbahçe'nin topla daha fazla oynadığını ancak ikinci bölgeye sıkışan oyunda iki takımın da GOL pozisyonu üretmekte zorlandığını gördük.

29' Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır sakatlık yaşıyor. Bir kez daha oyun durdu ve sağlık görevlileri oyun alanına girdi.

24' Ev sahibi ekip Fenerbahçe ceza sahasında Fernandes ile tehlike yarattı. Rakip savunma arasında sıkışan Şilili futbolcu yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak oyun devam ediyor.

24' Sakatlanan Efecan Karaca oyuna devam edemiyor ve yerine Djalma Campos giriyor.

22' Alanyaspor'da kaptan Efecan sakatlık yaşıyor. Tecrübeli futbolcunun tedavisi için oyun durdu ve sağlık görevlileri sahaya girdi.

22' Sol kanattan hızlı çıkan Garry Rodrigues'i faulle durduran Ceyhun Gülselam maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu.

18' Bakasetas ceza yayının gerisinden sol ayağıyla kaleyi düşündü ancak vuruşunda top yandan dışarı gitti.

15' Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ortasında arka direğe hareketlenen Kruse istediği vuruşu yapamadı ve top dışarı gitti.

12' Karşılaşmanın geride kalan bölümünde takımlar isabetli paslarla oyun kurmak istiyor ancak her iki taraf da net bir GOL fırsatı üretemedi.

8' Alanyaspor şu ana kadar geliştirmek istediği hücumlarda ağırlıklı olarak sağ kenarı tercih etti.

6' Fenerbahçe'de bugün kaptanlık pazu bandını Ozan Tufan taşıyor

3' Alanyaspor rakibini daha önde karşılamaya başladı. Ev sahibi ekip ön alanda yaptığı baskıyla rakibinin oyun kurmasını engellemek istiyor.

MAÇ BAŞLADI

BUNA göre; saat 20.00'de başlayan mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada Nsakala, Caulker, Welinton, Juanfran, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile çıktı

Konuk ekip Fenerbahçe ise, Altay, Gustavo, Ozan, Kruse, Dirar, Deniz, Rodrigues, Jailson, Zanka ve Vedat ilk 11'i ile sahada yerini aldı.