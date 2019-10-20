Lider sahasında kükredi

SÜPER Lig'in 8. hafta maçında temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda ağırladı. Teknik Direktör Erol Bulut'un Baiano'nun yerine genç futbolcu Onur Bulut'a şans verdiği maçta ilk gol Alanyaspor'dan geldi. 16'ncı dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alanyasporlu Bakasetas'ın ön direğe yükselttiği topa iyi yükselen Ceyhun kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 29'uncu dakikada bu kez sahneye Cisse çıktı. Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Fernandes çizgiye kadar koşu yaparak yerden ceza sahasına sahasına ortaladı. Efecan'ın dokunuşuyla kaleciyi de geçen topu Cisse önünde buldu ve topa dokunarak ağlarla buluşturdu 2-0. İlk yarıda soyunma odasına 2 farklı üstünlükle giren turuncu yeşilliler, ikinci yarıda da gollerine devam etti. 51'inci dakikada Onur sağ köşeden korner kullandı. Savunmanın müdahalesiyle seken topa Bakasetas gelişine vurdu ve skoru 3-0'a taşıdı. 65'de Boldrin hem penaltı yaptırdı, hem de atışı gole çevirerek farkı 2'ye indirdi 3-1. Bu golden 4 dakika sonra Fernandes müthiş bir kafa golü atarak farkı yeniden 3'e çıkardı 4-1. Rizespor, 72'de Boldrin'in ayağından bir gol daha vurdu. Serbest vuruşu direkt kaleye gönderen Boldrin, farkı yeniden 2'ye indirdi. Mücadelede son sözü ise Cisse söyledi. Fernandes’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cisse, rakibinden sıyrılarak sert bir şut çekti ve topu filelerle buluşturdu 5-2. Alanyaspor bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise 8 puanda kaldı.