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Lider pusuda: Başakşehir'i ağırlayacağız

Lider Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 10. hafta maçında Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilliler, yarınki maçtan mutlak galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor

SPOR 01.11.2019, 00:32 01.11.2019, 11:51
Lider pusuda: Başakşehir'i ağırlayacağız
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SÜPER Lig'deki gururumuz Aytemiz Alanyaspor, Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Saat 17.30'da başlayacak olan mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Hafta içinde oynadığı İnegölspor maçının ardından Başakşehir mesaisini sürdüren turuncu yeşilliler, dünü tek antrenman yaparak tamamladı. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmana koordineli ısınma hareketleriyle başlayan Alanyasporlu futbolcular, daha sonra dar alanda pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik de izledi.

BİR KEZ KAZANDIK

Ligin geride kalan 9 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Aytemiz Alanyaspor, topladığı 18 puanla zirvede yer alıyor. Konuk ekip Medipol Başakşehir ise 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 15 puan topladı. Alanyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünde Başakşehir galip gelirken, Alanyaspor ise 1 kez kazanabildi. İki ekip arasındaki 2 mücadele ise berabere sonuçlandı. Yarınki maça mutlak galibiyet parolası ile hazırlanan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, rakibini yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak ve rakiplerine gözdağı vermek istiyor. 
 

#İNEGÖLSPOR #Mete Kalkavan #fifa #cumartesi #süper lig #Medipol Başakşehir #Aytemiz Alanyaspor
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