Lider Kestelspor'a nazar değdi 0-2

BÖLGESEL Amatör Lig'e bu yıl yükselen ve son haftalarda sergilediği performansla 9. haftaya lider giren temsilcimiz Kestelspor, bugün kendi saha ve seyircisi önünde 5. sıradaki Ortaca Belediyespor'u ağırladı. Orta saha mücadelesiyle başlayan maçın 5. dakikasında konuk ekip, Kestelspor savunmasının hatasında topa ceza alanı dışında sahip oldu. Topu önünde bulan Ortaca Belediyespor'un 7 numaralı oyuncusu Sezer şutunu çekti ve top kalecinin elinden kaçırması ile ağlarla buluştu. Maçın henüz başında yenen bu golle morali bozulan Kestelspor, 43'de Serhan'ın uzaktan golüne de engel olamadı ve ilk yarıda soyunma odasına 2-0 geride girdi. İkinci yarıya kazanma arzusuyla çıkan lider Kestelspor, 2 oyuncusunun kırmızı kart görmesinden dolayı mücadeleye 9 kişi devam etmek zorunda kaldı. Rakibinin direncini kıramayan mavi beyazlılar, bu sezon ikinci mağlubiyetini Ortaca'dan aldı. Kestelspor bu mağlubiyetle 19 puanda kaldı ve aynı puana sahip Manavgat Belediyespor'un deplasmanda Yatağan'a 1-0 kaybettiği haftada liderliğini korudu. Zirve yarışının bir diğer ortağı olan Karaman Belediyespor da Konya Ereğlispor'u sahasında yenerek 19 puana yükseldi.