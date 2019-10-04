Lider Kartal avında

SÜPER Lig'in 14 puanlı lideri Aytemiz Alanyaspor, yarın 5 puanlı Beşiktaş'a deplasmanda konuk olacak. Bu sezon lige muhteşem bir başlangıç yapan ve namağlup liderliğini sürdüren turuncu yeşilliler, karşılaşmanın Alanya'daki hazırlıklarını dün tamamladı. Bugün saat 13.00'de havayoluyla İstanbul'a gidecek olan turuncu yeşilliler, kamp yapacağı otele yerleşerek yarınki maç saatini beklemeye başlayacak. Karşılaşma öncesi temsilcimiz Alanyaspor'da sakatlıkları süren Lokman Gör, Juanfran Moreno ve Salih Uçan dışında eksik bulunmuyor.

'PUANSIZ DÖNMEYİZ'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi. Rakiplerinin sezona kötü bir başlangıç yaptığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Her ne kadar Beşiktaş lige kötü başlasa da, sonuçta Beşiktaş. Alanyaspor olarak maç maç gidiyoruz ve Beşiktaş maçı da bunlardan bir tanesi. Hafta boyunca hazırlıklarımızı yaptık ve dersimize çalıştık. Eksik oyuncularımız var ama yedek oyuncularımız da göreve hazır. İstanbul'dan puansız dönmeyeceğimizi düşünüyorum" dedi. (Haber Merkezi)

