Lider hata istemiyor

Mücadele saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Kestespor'da kritik maç öncesi tek düşünce 3 puan almak. Geçtiğimiz hafta Ortaca Belediyespor'a karşı şanssız bir mağlubiyet alan ancak liderlik koltuğunda averajla oturmayı sürdüren Kestelspor, kazandığı takdirde yoluna lider olarak devam edecek.