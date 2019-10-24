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Lider Antep'e uçuyor

Lider Alanyaspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep'e konuk olacak. Liderliğini sürdürmek isteyen turuncu yeşiller, rakibini yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor

SPOR 24.10.2019, 19:03 24.10.2019, 19:07
Lider Antep'e uçuyor
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SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 9. hafta maçında yarın Güneydoğu temsilcisi Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Ligde 17 puanla zirvede yer alan temsilcimiz, Gaziantep engelini de sorunsuz aşarak yoluna devam etmek istiyor. Mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. Çift kale maçta oldukça neşeli ve hırslı bir görüntü çizen turuncu yeşilli oyuncuların keyifli halleri görülmeye değerdi. Aytemiz Alanyaspor kafilesi, yarın oynanacak maç için bugün havayoluyla Gaziantep'e gidecek. Kamp yapacağı otele yerleşecek olan turuncu yeşilliler, son bir ter antrenmanı yaparak yarınki maç saatini beklemeye başlayacak. 

#Lider Alanyaspor #süper lig #Gaziantep
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