Lider Alanyaspor'da Trabzonspor mesaisi başladı

SÜPER Lig'de 10. haftayı da lider kapatan Aytemiz Alanyaspor, 11. hafta maçında 10 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a deplasmanda konuk olacak. Geçtiğimiz Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i elinden kaçırarak 0-0 berabere kalan turuncu yeşilliler, bu maçı unutarak Trabzonspor maçına döndü. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman, toplu ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda pas antrenmanı yapan turuncu yeşilliler, idmanı çift kale maçla tamamladı. Sakatlığı bulunan futbolcular Lokman Gör, Juanfran Moreno ve Musa Çağıran antrenmana katılmadı. Antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.