Lider Alanyaspor'a nazar değdi!

SÜPER Lig'in namağlup lider Aytemiz Alanyaspor, 5. hafta maçında bugün Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaştı. Turuncu yeşilliler sahaya, Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Bakasetas, Campos, Fernandes ve Cisse ilk 11'i ile çıktı. İlk yarıda etkili olamayan Aytemiz Alanyaspor, Cisse ve Fernandes ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarının uzatma dakikalarında ceza sahasına gelen ortada Stancu topu kontrol etti, önünü boşaltmak isterken Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı işaret etti. Atışı kullanan Stancu topu ağlarla buluşturdu ve ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıya daha etkili başlayan temsilcimiz Alanyaspor, 66. dakikada eşitliği yakaladı. Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Ceyhun Gülselam ön direkte kafayı vurdu ve top kaleci Ertaç'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 83'de Alanyaspor galibiyete Cisse ile çok yaklaştı. Ceza sahasına topu kontrol edip dar alanda Bammou ile paslaşan Cisse kaleye yakın mesafeden şutunu attı fakat top üstten dışarı gitti. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve lider Alanyaspor 1 puana razı olarak namağlup liderliğini sürdürdü.