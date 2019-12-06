Lider Akşehir deplasmanında 

Cemali AYGIR

BÖLGESEL Amatör Ligi'ne bu yıl yükselen ve sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan temsilcimiz Kestelspor, 12. hafta mücadelesinde yarın Akşehirspor'a deplasmanda konuk olacak. Saat 14.00'de başlayacak olan zorlu mücadeleyi Ahmet Can, Cihan Gülçiçek ve Kaanhan Argüt hakem üçlüsü yönetecek. Geçtiğimiz hafta Çal Belediyespor'u uzatma dakikalarında yenerek liderliğini sürdüren mavi beyazlılar, Akşehir'e karşı da galip gelerek ilk yarının son maçı öncesi liderliğini sürdürmek istiyor.