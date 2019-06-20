Levent Uğur güven tazeledi 

BU yıl Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele edecek olan Kestelspor, bugün Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) olağan üstü genel kurulunu gerçekleştirdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de katıldığı kongrede tek aday olan Levent Uğur, yeniden başkanlığa seçildi. Bu yıl BAL Ligi'nde mücadele edecekleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Uğur, desteğini bir an bile esirgemeyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti. Geride kalan 3 yıl içinde birlikte çalıştığı herkese de teşekkür eden Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Başta Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel olmak üzere geçmiş 3 yıl içersinde birlikte görev yaptığımız tüm arkadaşlara teşekkür ederim.Yeni yönetim kurulumuza da başarılar dilerim. İnşallah hayırlı olur. Mevcut takım iskeletini bozmadan tecrübeli 4 veya 5 transfer ve gençlerle takviye edip mütevazi bir kadro ile yeni katıldığımız BAL Ligi'nde haddimizi bilerek centilmence mücadele etmek ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 21:08