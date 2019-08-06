Levent Şahin: "Umarım üçüncü kupayla yeni sezona başlarız"

ERYAMAN Stadı'ndaki basın toplantısına geçen sezon aldığı men cezası nedeniyle teknik direktör Fatih Terim katılamadı. Tecrübeli teknik adam, yarınki maçta da yedek kulübesinde yer alamayacak.

Basın toplantısında konuşan yardımcı antrenör Levent Şahin, geçen senenin şampiyon takımı olarak buraya geldiklerini hatırlatarak, "İki kupayla bitirdik. Umarım üçüncü kupayla yeni sezona başlarız." dedi.

Değerli bir rakiple oynayacaklarına dikkati çeken Şahin, "Şampiyonlukla ilgili olarak zorlu bir süreçten geçtik. Bu süreçte sonsuz emekleri olan personelimize, büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Bu sezona, onlara verilecek bir kupayla başlarız diye düşünüyorum. Futbol keyfi ve seyir açısından güzel bir maç olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TFF Süper Kupa maçına bir hazırlık karşılaşması olarak bakmadıklarını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Sonuçta bir kupa var. Hazırlık maçından öte bir maç olarak düşünüyoruz. Kupanın olduğu her yerde Galatasaray takımı ve camiası olarak her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıp en büyük aday olduğumuzu göstermek istiyoruz. Hazırlık maçından ziyade, futbol keyfi açısından önemli bir maç olarak düşünüyorum."

Leven Şahin, Akhisarspor ile ilgili olarak, "Mehmet Altıparmak'ın katkılarıyla tekrar layık oldukları Süper Lig'e geri döneceklerdir." görüşlerini aktardı.

Selçuk İnan: "Akhisarspor ile üçüncü finalimiz"

Galatasaray'ın takım kaptan Selçuk İnan de konuşmasında, Akhisarspor ile üçüncü kez final maçına çıkacaklarını hatırlattı.

Rakiplerine başarılar dileyen tecrübeli futbolcu, "Yarın yine çok zor bir maç olacak. Sanıyorum bu Akhisarspor ile üçüncü finalimiz. Kolay gözükebilir ama finale çıkmak, kupayı kazanmak için mücadele etmek kolay değil." ifadelerini kullandı.

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ı yakından tanıdığını belirten Selçuk, "İyi bir hoca. İyi bir takım kurmuştur. Güçlü bir takım karşımıza çıkacaktır. İyi bir futbolla, hak edenin kazanacağı bir maç olsun." şeklinde konuştu.

Basın toplantısına katılan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, takım kaptanları Selçuk İnan ve Kadir Keleş kupa önünde basın mensuplarına poz verdi.