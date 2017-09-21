Levent Nazifoğlu’na verilen ceza belli oldu!

YÖNETİM, Divan Kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek ile sözlü tartışmaya giren Nazifoğlu’nu Disiplin Kurulu’na verdi. Disiplin Kurulu, yönetimin gerekçelerini haklı bulup 1 yıllık cezayı kararlaştırdı. Yönetim Kurulu daha sonra Disiplin Kurulu’nun kararını onadı ve ceza gerçekleşti.

Buna göre Levent Nazifoğlu, 1 yıl boyunca Galatasaray’ın organizasyonlarına katılamayacak, Divan Kurulu’nda yer alamayacak ve kulübün sosyal tesislerinde bulunamayacak. Levent Nazifoğlu, Galatasaray kulübünün maçlarında ise yer alabilecek.