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Leonardo Araujo: 'Ağır bir skor'

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, Bursaspor’a karşı ağır bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Kırmızı kart bence ağır oldu. Gol yiyene kadar iyi oynamaya çalıştık. 4-0 gibi ağır bir skorla sahadan ayrıldık" dedi

Leonardo Araujo: 'Ağır bir skor'

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, Bursaspor’a karşı ağır bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Kırmızı kart bence ağır oldu. Gol yiyene kadar iyi oynamaya çalıştık. 4-0 gibi ağır bir skorla sahadan ayrıldık" dedi

29 Ekim 2017 Pazar 18:21
Leonardo Araujo: 'Ağır bir skor'
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SÜPER Lig’in 10. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Antalyaspor, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, “Ağır bir skor. Üzücü bir gün. Gol yiyene kadar iyi oynama çalıştık. Pozisyonlar da bulduk. Kırmızı kart pozisyonunu izlemedim ama bence ağır bir karardı. Sahadan gördüğüm kadarıyla yaptığı faulden sonraki kırmızı kart ağır oldu. İkinci yarıya iyi başlayamadık ve toparlanamadık. 4-0’lık ağır bir skorla maalesef sahadan ayrıldık” dedi.
 
“Benim için üzücü onun için mutlu bir gün”
 
Bir soru üzerine, Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ile 20 sene önce birlikte oynadıklarını hatırlatan Araujo, “Takım arkadaşımla farklı takımlarda karşılaşmamız güzel bir duygu. Benim için üzücü onun için mutlu bir gün. Türk futbolunda takımların risk aldığını görüyorum. Maçta her an her şey olabiliyor. hızlı oyuncularla kontra atak yapmaya çalışan takımları görüyorum” diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Leonardo AraujoAntalyaspor Teknik DirektörüBursaspor
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