Lecce abarttı! Burak Yılmaz için bir hamle daha...

İTALYA Serie A’nın yeni ekiplerinden Lecce, Kara Kartal’ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz için yaz transfer döneminde girişimlerine başlamış ancak başarısız olmuştu. Ancak Sarı-Kırmızlı ekip ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Fanatik'in haberine göre; teknik direktör Fabio Liverani’nin çok istediği 33 yaşındaki santrfor için Lecce’nin, Beşiktaş Yönetimi ile yeniden temasa geçtiği öğrenildi. Ayrıca İtalyan ekibinin son ana kadar bu transfer için uğraşacağı bildirildi.

Tedavisi sürüyor...

Transfer için adı Lecce ile anılan Burak, bir yandan da tedavisini sürdürüyor. Ayağında çatlak olan tecrübeli golcünün özel bandaj ve egzersiz programı ile beklenenden kısa sürede sahalara dönebileceği bilgisine ulaşıldı. Eğer ‘Kral’ lakaplı futbolcu, Siyah- Beyazlılar’da kalırsa yeni sezonun ikinci veya üçüncü haftasında hazır duruma gelecek.