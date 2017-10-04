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Le Guen: 'Konuşarak sorunları çözmeye çalışacağız'

Ligde son iki haftayı puansız kapatan Bursaspor’da Teknik Direktör Paul Le Guen, sabah saatlerinde yapılan antrenman öncesi yeşil-beyazlı oyuncularla toplantı yaptı. Deneyimli teknik adam, birbirleriyle sürekli olarak konuşarak sorunları çözmeye çalışacaklarını dile getirdi. 45 dakika süren koşu çalışması gerçekleştiren yeşil-beyazlı oyuncuların bir hayli yorgun düştükleri gözlendi

Le Guen: 'Konuşarak sorunları çözmeye çalışacağız'

Ligde son iki haftayı puansız kapatan Bursaspor’da Teknik Direktör Paul Le Guen, sabah saatlerinde yapılan antrenman öncesi yeşil-beyazlı oyuncularla toplantı yaptı. Deneyimli teknik adam, birbirleriyle sürekli olarak konuşarak sorunları çözmeye çalışacaklarını dile getirdi. 45 dakika süren koşu çalışması gerçekleştiren yeşil-beyazlı oyuncuların bir hayli yorgun düştükleri gözlendi

04 Ekim 2017 Çarşamba 12:59
Le Guen: 'Konuşarak sorunları çözmeye çalışacağız'
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SÜPER Lig’de son iki haftadan puan çıkartamayan yeşil-beyazlılarda, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Teknik Direktör Paul Le Guen tarafından takıma 3 gün izin verilmişti. Bugün sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde toplanan oyuncular, ardından Botanik Park’a gelerek yaklaşık 45 dakika süren bir koşu çalışması gerçekleştirdi.

Le Guen: "Sorunları konuşarak çözeceğiz"

Antrenman öncesi öğrencileriyle kısa bir toplantı gerçekleştiren Fransız çalıştırıcı, "Kayserispor maçındaki performanstan memnun kalmadım. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Milli takım arasında çok çalışmamız lazım. Sorunları konuşarak çözmeye çalışacağız. As oyuncularla ve yedekte oturan oyuncularla konuşmalarımız olacak. Sorunları sürekli konuşarak çözmek gerekiyor. Bugün havamız değişsin diye koşumuz var. Durmadan 45 dakika boyunca koşacağız. Bu dönemdeki çalışmalar iyi olmak zorunda" dedi.

11 oyuncu yok

Antrenmana milli takımlarda bulunan Harun Tekin, Kubilay Kanatsızkuş, Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Ekong, Agu, Stancu, Delarge ile izinli olan Jires Kembo ve sakatlığı bulunan Batalla katılmadı.

Batalla izin yapmadı

Sakatlığı sebebiyle son oynanan Kayserispor maçında da forma giyemeyen Arjantinli oyuncu Pablo Batalla, Teknik Direktör Le Guen tarafından verilen 3 günlük izinde Özlüce Tesisleri’nde tedavi olmayı sürdürdü. Biran önce takıma dönmek için çaba sarf eden deneyimli oyuncunun bugün de tedavisine devam edildiği bildirildi.

Futbolcuların pestili çıktı

Yaklaşık 45 dakika süren antrenmanın sonunda yeşil-beyazlı oyuncuların yorgun düştükleri gözlendi. Antrenman, açma germe hareketleriyle sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigBursasporPaul Le Guen
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