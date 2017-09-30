Latovlevici, eski takımına karşı

GALATASARAY'IN Rumen sol beki Iasmin Latovlevici, Süper Lig’in 7. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Kardemir Kardemirspor maçına yedek başladı. Müsabakanın 66. dakikasında Teknik Direktör Igor Tudor tarafından Linnes’in yerine oyuna giren 31 yaşındaki futbolcu, bu maçta bir ilki de yaşadı. Latovlevici, karşılaşmada görev alarak eski takımına karşı ilk defa forma giymiş oldu.
Latovlevici, sezon başında Kardemir Karabükspor’dan 550 bin Euro’ya transfer olmuştu.
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