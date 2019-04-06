UEFA Eğitimcisi ve Gözlemcisi Jorn West Larsen, Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanan Aytemiz Alanyaspor-Bursapor maçını Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda tribünden izledi. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'i izleyerek detaylı analizler yapan Larsen, Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) bu konuda rapor sunacak. Öte yandan, Larsen, karşılaşmayı TFF gözlemcisi ve eski Süper Lig hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu ile birlikte izledi.Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2019, 18:28
Larsen, Halil Umut Meler'i tribünden izledi
UEFA Eğitimcisi ve Gözlemcisi Jorn West Larsen, MHK Hakem Gelişim programları çerçevesinde hakem izleme çalışması için Türkiye'ye geldi. Larsen, bugün oynanan Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor maçının hakemi Halil Umut Meler'i TFF gözlemcisi olan Alanyalı eski hakem Mustafa Kamil Abitoğlu ile birlikte izledi