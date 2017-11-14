La Liga'da gelecek sezon VAR kullanılacak

MADRİD'DE bir konferansta konuşan Tebas, bu yıl Almanya, Portekiz, İtalya ve İngiltere (Premier Lig'de şahin gözü) liglerinde kullanılmaya başlanan VAR'ın 2018-2019 sezonundan itibaren La Liga'da uygulanacağını söyledi.

Bu arada UEFA ve FIFA'yı "Diğer kurumlara danışmadan ve olası kötü etkileri düşünmeden karar almakla" suçlayan Tebas, "Futbol ve endüstrisi 10 yıl önceki gibi değil. Ulusal liglerle anlaşmaksızın karar alınamaz. Oturup konuşmak lazım. UEFA ve FIFA ulusal liglerin sayesinde var. Tehlikedeyiz. 2018-2021 yıllarında Şampiyonlar Ligi'nin dağılımı, İspanyol kulüplerinin yararına oldu ancak İspanyol liginin yapısı için çok tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.