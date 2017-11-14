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La Liga'da gelecek sezon VAR kullanılacak

İspanya Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Başkanı Javier Tebas, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) gelecek sezon Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına geçileceğini açıkladı

La Liga'da gelecek sezon VAR kullanılacak

İspanya Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Başkanı Javier Tebas, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) gelecek sezon Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına geçileceğini açıkladı

14 Kasım 2017 Salı 19:09
La Liga'da gelecek sezon VAR kullanılacak
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MADRİD'DE bir konferansta konuşan Tebas, bu yıl Almanya, Portekiz,  İtalya ve İngiltere (Premier Lig'de şahin gözü) liglerinde kullanılmaya başlanan  VAR'ın 2018-2019 sezonundan itibaren La Liga'da uygulanacağını söyledi.

Bu arada UEFA ve FIFA'yı "Diğer kurumlara danışmadan ve olası kötü  etkileri düşünmeden karar almakla" suçlayan Tebas, "Futbol ve endüstrisi 10 yıl  önceki gibi değil. Ulusal liglerle anlaşmaksızın karar alınamaz. Oturup konuşmak  lazım. UEFA ve FIFA ulusal liglerin sayesinde var. Tehlikedeyiz. 2018-2021  yıllarında Şampiyonlar Ligi'nin dağılımı, İspanyol kulüplerinin yararına oldu  ancak İspanyol liginin yapısı için çok tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
La LigaVar
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