La Liga Başkanı Javier Tebas topu Barcelona ve Espanyol’a attı

LA Liga Başkanı Javier Tebas, Avrupa’nın en büyük liglerinden biri olan La Liga’nın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tebas, Barcelona ve Espanyol’un olmadığı bir La Liga’nın mümkün olduğunu ifade ederken bu ihtimalin gerçeğe dönüşmesi halinde ligin değerinin büyük ölçüde zarara uğrayacağını da ifade etti.

Sürecin kısa sürmeyeceğini de ifade eden Tebas, topu Barcelona ve Espanyol’a attı. Villareal’de, Villareal Başkanı Fernando Roig ile zihinsel engellilere yönelik La Liga Genuine’in kurulmasına yönelik çalışma toplantısının ardından konuşan Tebas, “Espanyol ve Barcelona Katalonya’nın bağımsızlığını ilan etmesine destek verirse La Liga’nın dışında kalırlar” ifadesini kullandı.

Katalan ekiplerinin ayrılması halinde bu takımlarda forma giyen oyuncuların FIFA onayına kadar transfer pazarının dışında kalacağına da vurgu yapan Tebas öte yandan Katalan ekipleri hakkında “Riskli bir davranış bulunduklarını biliyorlar ancak şu sıralar politik havanın baskısındalar” açıklamasında da bulundu.