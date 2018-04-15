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Kürekte 12 madalya

Milli sporcular, Hırvatistan'da yapılan Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nda 12 madalya kazandı

Kürekte 12 madalya

Milli sporcular, Hırvatistan'da yapılan Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nda 12 madalya kazandı

15 Nisan 2018 Pazar 20:33
Kürekte 12 madalya
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TÜRKİYE Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent  Zagreb'de bu sene 35'incisi düzenlenen yarışlara, 6 ülkeden 69 kulüp katıldı.

Milliler, organizasyonu 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalyayla  tamamladı.

Madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın:

Barış Ertürk-Emre Kubilay Oğuz (Genç Erkekler İki Tek)

Besim Tolga Şahinoğlu-Onat Kazaklı (Büyük Erkekler İki Tek)

Bayram Sönmez-Enes Yenipazarlı (Hafif Kilo Büyük Erkekler İki Çifte)

Azra Alkan (Yıldız Kızlar Tek Çifte)

Gümüş:

Oğuzhan Acar-İlyas Çağatay Ürdem (Yıldız Erkekler İki Tek)

Besim Tolga Şahinoğlu-Onat Kazaklı (Büyük Erkekler İki Tek)

Bayram Sönmez (Hafif Kilo Büyük Erkekler Tek Çifte)

Mert Kaan Kartal-Fatih Ünsal (Hafif Kilo Büyük Erkekler İki Çifte)

Petek Hepsağ-Didem Sürer (Genç Kızlar İki Çifte)

Bronz:

Fatih Ünsal (Hafif Kilo Büyük Erkekler Tek Çifte)

Fuad Rafail-Selahattin Gürsoy (Büyük Erkekler İki Çifte)

Oğuzhan Acar-İlyas Çağatay Ürdem (Genç Erkekler İki Tek)

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Anahtar Kelimeler:
Milli SpircuHrvatistanUluslararası Zagreb Kürek Yarışları12 Madalya
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