Kürekte 12 madalya

TÜRKİYE Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de bu sene 35'incisi düzenlenen yarışlara, 6 ülkeden 69 kulüp katıldı.
Milliler, organizasyonu 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.
Madalya kazanan milli sporcular şöyle:
Altın:
Barış Ertürk-Emre Kubilay Oğuz (Genç Erkekler İki Tek)
Besim Tolga Şahinoğlu-Onat Kazaklı (Büyük Erkekler İki Tek)
Bayram Sönmez-Enes Yenipazarlı (Hafif Kilo Büyük Erkekler İki Çifte)
Azra Alkan (Yıldız Kızlar Tek Çifte)
Gümüş:
Oğuzhan Acar-İlyas Çağatay Ürdem (Yıldız Erkekler İki Tek)
Besim Tolga Şahinoğlu-Onat Kazaklı (Büyük Erkekler İki Tek)
Bayram Sönmez (Hafif Kilo Büyük Erkekler Tek Çifte)
Mert Kaan Kartal-Fatih Ünsal (Hafif Kilo Büyük Erkekler İki Çifte)
Petek Hepsağ-Didem Sürer (Genç Kızlar İki Çifte)
Bronz:
Fatih Ünsal (Hafif Kilo Büyük Erkekler Tek Çifte)
Fuad Rafail-Selahattin Gürsoy (Büyük Erkekler İki Çifte)
Oğuzhan Acar-İlyas Çağatay Ürdem (Genç Erkekler İki Tek)
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.