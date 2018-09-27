Kupanın 3. turunda 27 maç oynandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı oynanan 27 maçla devam etti. İşte toplu sonuçlar ve tur atlayan takımlar.

Kupanın 3. turunda 27 maç oynandı
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ZİRAAT Türkiye Kupası 3. turunda 27 maç yapıldı. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynan 3. turda günün sonuçları şöyle:

Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor: 2-5

Gümüşhanespor-Silivrispor: 1-0

Kilis Belediyespor-Osmanlıspor: 1-4

Gaziantepspor-Dersim 62 Spor: 0-1

Erbaaspor-Eskişehirspor: 1-0

Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe: 4-2

Hatayspor-Esenler Erokspor: 2-1

Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük: 0-2

Bartınspor-Sarıyer: 1-2

Kardemir Karabükspor-Körfezspor: 3-0

Kırşehir Belediyespor-Altay: 2-3

Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa: 4-1

Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-3

Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor: 2-1

Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor: 0-4

Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa: 3-0

İstanbulspor-Bağcılarspor: 3-1

Şile Yıldızspor-Adanaspor: 3-2

Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor: 2-2 (Penaltılarda 4-5)

Çengelköy Futbol Yatırımları-Sakaryaspor: 2-1

Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare: 2-1

Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor: 2-0

Boluspor-Payasspor: 4-1

Şanlıurfaspor-Yomraspor: 0-1

MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor: 2-1

Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003: 2-0

Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu: 2-0

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