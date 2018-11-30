Kupada salı sınavı 

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında konuk edeceği Kahramanmaraşspor ile 4 Aralık Salı günü Alanya'da karşılaşacak 

Kupada salı sınavı 
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ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nun ilk maçları programı Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlandı. Buna göre ilk karşılaşmalar 4 Aralık Salı, 5 Aralık Çarşamba ve 6 Aralık Perşembe günleri oynanacak. Kupada rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Kupadaki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor da 5. Tur ilk maçında 3. Lig ekibi Kahramanmaraşspor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele saat 18.30'da başlayacak. 
İŞTE PROGRAM 

4 Aralık Salı 

13.00 - Sivas Belediyespor-Trabzonspor 
14.45 - Nazilli Belediyespor-Göztepe 
14.45 - Gençlerbirliği-Hatayspor 
16.45 - Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği 
18.30 - Alanyaspor - Kahramanmaraşspor 
20.30 - Rizespor - Balıkesirspor 

5 Aralık Çarşamba 

13.00 - Keçiörengücü-Galatasaray 
14.45 - Ümraniyespor-1461 Trabzon 
17.00 - Boluspor-Van BŞB Spor
18.30 - Altay-Kayserispor 
20.30 - Adana Demirspor - Başakşehir  

6 Aralık Perşembe 

13.00 - Bodrumspor - MKE Ankaragücü 
15.00 - Fatih Karagümrük - Akhisarspor 
17.00 - Menemen Belediyespor - Kasımpaşa 
18.30 - Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor 
20.30 - Fenerbahçe - Giresunspor 

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