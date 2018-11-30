Kupada salı sınavı 

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nun ilk maçları programı Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlandı. Buna göre ilk karşılaşmalar 4 Aralık Salı, 5 Aralık Çarşamba ve 6 Aralık Perşembe günleri oynanacak. Kupada rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Kupadaki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor da 5. Tur ilk maçında 3. Lig ekibi Kahramanmaraşspor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele saat 18.30'da başlayacak.

İŞTE PROGRAM

4 Aralık Salı

13.00 - Sivas Belediyespor-Trabzonspor

14.45 - Nazilli Belediyespor-Göztepe

14.45 - Gençlerbirliği-Hatayspor

16.45 - Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği

18.30 - Alanyaspor - Kahramanmaraşspor

20.30 - Rizespor - Balıkesirspor

5 Aralık Çarşamba

13.00 - Keçiörengücü-Galatasaray

14.45 - Ümraniyespor-1461 Trabzon

17.00 - Boluspor-Van BŞB Spor

18.30 - Altay-Kayserispor

20.30 - Adana Demirspor - Başakşehir

6 Aralık Perşembe

13.00 - Bodrumspor - MKE Ankaragücü

15.00 - Fatih Karagümrük - Akhisarspor

17.00 - Menemen Belediyespor - Kasımpaşa

18.30 - Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor

20.30 - Fenerbahçe - Giresunspor