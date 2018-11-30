Kupada salı sınavı 

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nun ilk maçları programı Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlandı. Buna göre ilk karşılaşmalar 4 Aralık Salı, 5 Aralık Çarşamba ve 6 Aralık Perşembe günleri oynanacak. Kupada rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Kupadaki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor da 5. Tur ilk maçında 3. Lig ekibi Kahramanmaraşspor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele saat 18.30'da başlayacak.
İŞTE PROGRAM
4 Aralık Salı
13.00 - Sivas Belediyespor-Trabzonspor
14.45 - Nazilli Belediyespor-Göztepe
14.45 - Gençlerbirliği-Hatayspor
16.45 - Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği
18.30 - Alanyaspor - Kahramanmaraşspor
20.30 - Rizespor - Balıkesirspor
5 Aralık Çarşamba
13.00 - Keçiörengücü-Galatasaray
14.45 - Ümraniyespor-1461 Trabzon
17.00 - Boluspor-Van BŞB Spor
18.30 - Altay-Kayserispor
20.30 - Adana Demirspor - Başakşehir
6 Aralık Perşembe
13.00 - Bodrumspor - MKE Ankaragücü
15.00 - Fatih Karagümrük - Akhisarspor
17.00 - Menemen Belediyespor - Kasımpaşa
18.30 - Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
20.30 - Fenerbahçe - Giresunspor