Kupada rakip Altındağ

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un 4. eleme turunda dahil olacağı Ziraat Türkiye Kupası'nın kura çekimi, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin yer aldığı kura çekiminde turuncu yeşilli kulübü Asbaşkan Bilal Gömeç temsil etti. Kupanın 4. turuna Süper Lig'den temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un yanı sıra, Bursaspor, Sivasspor, Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor da dahil oldu. Yapılan kura çekiminin ardından Aytemiz Alanyaspor'un rakibi Altındağ Belediyespor oldu. Türkiye Kupası 4. eleme turu maçları 30-31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde oynanacak. Alanyaspor, Altındağ maçını deplasmanda oynayacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 15:21