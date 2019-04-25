ZİRAAT Türkiye kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray, 0-0'ın rövanşında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 5-2 kazanarak adını finale yazdırdı. Aslan'ın finaldeki rakibi Akhisar oldu.
Mücadelede Galatasaray'ın gollerini 5. dakikada Martin Linnes, 39. dakikada Feghouli, 58. ve 74. dakikada Onyekuru ve 83. dakikada Kostas Mitroglou kaydetti. Yeni Malatya'nın tek gollerini 45+14. dakikada Aleksic ve 89. dakikada Mina kaydetti.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Donk, Fernando, Feghouli, Henry Onyekuru, Diagne
Kupada finalin adı Akhisar - Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenen Galatasaray, finale yükselerek Akhisarspor'un rakibi oldu
ZİRAAT Türkiye kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray, 0-0'ın rövanşında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.