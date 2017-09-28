Kupada Alanyaspor'un rakibi Edirnespor

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi töreni TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bugün yapıldı. Aytemiz Alanyaspor'u Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik temsil etti. Çekiliş sonucunda Aytemiz Alanyaspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Edirnespor ile eşleşti.

BAL Ligi 12. Grup temsilcisi olan Edirnespor, ilk maçları oynanan ligde sezona 3-2'lik Altınova Belediyespor mağlubiyeti ile başladı. Ziraat Türkiye Eleme Grupları'nda 1. turda Modefenspor'u geçen Trakya ekibi, 2. turda ise Dardenelspor'u 3-0 yendi. Kupanın 3. turunda da Kocaeli Birlikspor'u normal süresi 0-0 sona eren mücadelede penaltı atışları sonucunda 6-4 yenen Edirnespor 4. tura yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ile Edirnespor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesi, 24 veya 25 Ekim tarihinde Bahçeşehir Okulları Arena Stadyumu'nda oynanacak.