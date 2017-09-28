Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102651
ALTIN
147.268
DOLAR
3.5595
STERLİN
4.7830
EURO
4.1945
29 Eylül 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Eylül Günlük Burç Yorumu
29 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
29 Eylül 2017 Alanya -...
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
banner468

Kupada Alanyaspor'un rakibi Edirnespor

Aytemiz Alanyaspor'un 4. Eleme Turu'ndan itibaren yer alacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar bugün çekildi. Turuncu yeşilli temsilcimiz, 4. Ele Turu maçında Edirnespor ile karşılaşacak

Kupada Alanyaspor'un rakibi Edirnespor

Aytemiz Alanyaspor'un 4. Eleme Turu'ndan itibaren yer alacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar bugün çekildi. Turuncu yeşilli temsilcimiz, 4. Ele Turu maçında Edirnespor ile karşılaşacak

28 Eylül 2017 Perşembe 15:27
Kupada Alanyaspor'un rakibi Edirnespor
banner404

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi töreni TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bugün yapıldı. Aytemiz Alanyaspor'u Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik temsil etti. Çekiliş sonucunda Aytemiz Alanyaspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Edirnespor ile eşleşti.

BAL Ligi 12. Grup temsilcisi olan Edirnespor, ilk maçları oynanan ligde sezona 3-2'lik Altınova Belediyespor mağlubiyeti ile başladı. Ziraat Türkiye Eleme Grupları'nda 1. turda Modefenspor'u geçen Trakya ekibi, 2. turda ise Dardenelspor'u 3-0 yendi. Kupanın 3. turunda da Kocaeli Birlikspor'u normal süresi 0-0 sona eren mücadelede penaltı atışları sonucunda 6-4 yenen Edirnespor 4. tura yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ile Edirnespor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesi, 24 veya 25 Ekim tarihinde Bahçeşehir Okulları Arena Stadyumu'nda oynanacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 28.09.2017 16:13
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporRakipEdirnesporAlanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahmutlar pürneşe
Mahmutlar pürneşe
Gençlerbirliği - A. Alanyaspor maçının hakemi
Gençlerbirliği - A. Alanyaspor maçının hakemi
Oba'ya akalım
Oba'ya akalım

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim