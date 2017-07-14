Kupa resmen Hagi'de kaldı !

FCSB (eski adıyla Steaua Bükreş), Romanya Ligi’ni zirvede tamamlayan Gheorghe Hagi’nin hem sahibi hem de teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta’ya karşı açtığı davayı kaybetti.CAS, Bükreş ekibinin, şampiyonun Play-Off maçları sonucunda belli olmasına yönelik yaptığı itirazı reddeti ve kupanın Viitorul’da kalması yönünde karar verdi.
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