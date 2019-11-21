Kupa programı açıklandı

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda oynanacak olan 5. Tur müsabakalarının programı açıklandı. İki maç usulü oynanacak olan 5. turda ilk maçlar 3 Aralık Salı, 4 Aralık Çarşamba ve 5 Aralık Perşembe günü, ikinci maçlar ise 17 Aralık Salı, 18 Aralık Çarşamba ve 19 Aralık Perşembe günleri oynanacak. Kupadaki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor'u ağırlayacağı ilk maçı 3 Aralık Salı günü saat 16.30'da yapacak. Rövanş ise Adana'da 17 Aralık Salı günü saat 18.30'da oynanacak.