Kupa maçında kadrolar açıklandı 

BUNA göre, temsilcimiz ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, maça, kalede Haydar, savunmada Maniatis, Welinton, Birol, Berkan, orta alanda Landel, Lungu, Emre Nefiz, hücumda Cenk Ahmet, Yusuf Serdar ve ileri uçta da M'Billa onbiri ile başlayacak. Konuk ekip Edirnespor ise, İbrahim, Murad, Cihan, Emirhan, Kemal Emre, Harun, Ismael, Metin, Sabur, Tolga ve Yunus onbiri ile sahada olacak.