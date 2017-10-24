Kupa maçında kadrolar açıklandı 

BUNA göre, temsilcimiz ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, maça, kalede Haydar, savunmada Maniatis, Welinton, Birol, Berkan, orta alanda Landel, Lungu, Emre Nefiz, hücumda Cenk Ahmet, Yusuf Serdar ve ileri uçta da M'Billa onbiri ile başlayacak. Konuk ekip Edirnespor ise, İbrahim, Murad, Cihan, Emirhan, Kemal Emre, Harun, Ismael, Metin, Sabur, Tolga ve Yunus onbiri ile sahada olacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.