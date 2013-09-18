Kupa maçı çarşamba günü

ALANYASPOR, Türkiye Kupası 2'nci turunda oynayacağı Gaziosmanpaşa maçının tarihi açıklandı. TFF'nin maç takvimine göre mücadele 25 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'de oynanacak. Alanyaspor bu maçın ardından Alanya'ya dönecek ve Cuma günü karayoluyla lig maçı için Kızılcahamam'a geçecek.

Öteyandan Turuncu-Yeşilli takım Altınordu maçı hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Taktik ağırlıklı geçen çalışmada Teknik Direktör Mehmet Altıparmak hücum ve savunma prensipleri ile ilgili çalışmalar yaptırdı. Alanyaspor maçın hazırlıklarını bugün yapacağı ter idmanı ile tamamlayacak.